◇第6回WBC準々決勝日本5―8ベネズエラ（2026年3月14日フロリダ州マイアミ）悔いの残る登板だった。先発し、4回4安打2失点だった山本由伸投手（27）は「本当に、自分自身の今日の登板を振り返っても、立ち上がり、いきなりホームラン打たれて。2回もランナー出して長打打たれたりして、苦しい投球をして。3回、4回と何とか抑えれましたけど、立ち上がり打ち込まれて、失点したっていうのは、ちょっと、すごい勢いも感じ