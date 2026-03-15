競輪を統括するＪＫＡは１５日、静岡県伊豆市の日本競輪選手養成所で男子訓練生の死亡事故が発生したと発表した。６日の１４時１０分頃にサーキットコース訓練中の男子選手候補生１人（１２９期生）が落車。伊豆の国市内の病院に緊急搬送されて治療を続けたが、１３日未明に死亡した。１６、１７日に伊東競輪場で行われる１２９、１３０期の卒業記念レースは実施する予定。ＪＫＡ・木戸寛会長「お亡くなりになられた候補生