4月5日よりTOKYO MXほかで放送される『ぴえろ魔法少女シリーズ』の新作テレビアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』（毎週日曜後10：30）の国内配信サービス情報が発表され、Episode01の場面カットとあらすじを公開。あわせて、八乙女光（Hey! Say! JUMP）演じるミーターによるWEB版次回予告「ミーターの次回予告便」の公開決定や音楽情報も解禁された。【動画】新キャラ登場！公開された『魔法の姉妹ルルットリリィ』PV「ミー