◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本５ー８ベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）野球解説者の武田一浩氏（60）がWBC準々決勝の日本―ベネズエラ戦を自身のYouTube「武田一浩チャンネル」で生配信。日本の敗戦を振り返った。武田氏は「（抱えていた）ピッチャーの不安が出てしまった」と指摘した。松井裕樹、平良海馬、石井大智と期待されていたリリーフ陣の故障で投手陣の編成は困難を極めた。この日は