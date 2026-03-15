CDデビューをせずにジュニアを卒業した、自他ともに認める“異色のアイドル”として第一線を走り続ける4人組グループ・ふぉ〜ゆ〜が、4月1日に結成15周年を迎える。これを記念してTELASA（テラサ）では、3月15日午後3時（＝15時）から特別番組『ふぉ〜ゆ〜「15」Songs & Stories』の独占配信が決定した。【写真】15日配信スタート『ふぉ〜ゆ〜「15」Songs & Stories』番組ロゴCDこそリリースしていないものの多数のオ