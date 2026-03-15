ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲが１５日、東京・国立代々木競技場第一体育館で「ＣＲＥＡＴＥｓｐｒｅｓｅｎｔｓＩＤＯＬＲＵＮＷＡＹＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ２０２６ＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＴＧＣ」に参加した。ファンから募集した、「見たい推しのコーデ」の意見を反映した衣装で登場し、ランウエーを歩いた。鎮西寿々歌は黒が基調のクールな姿で登場。胸元にあしらわれたビジューがきらめきを放つ大人なコーデと