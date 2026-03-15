なきごとが、新曲「204号室」を4月11日に配信、5月20日にCDリリースする。 （関連：なきごと、“あなた”と紡ぐ日常への愛しい眼差し熱狂とともに2025年の集大成を届けたツアーファイナル） 本楽曲は、TVアニメ『彼女、お借りします』第5期エンディングテーマに起用。CDは初回生産限定盤（アーティスト盤）と期間生産限定盤（アニメ盤）の2形態が同時発売され、アーティスト盤には「204号室