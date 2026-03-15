◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパンの吉田正尚外野手（Ｒソックス）は「４番・左翼」で４打数無安打に終わった。１次ラウンドでは１２打数６安打の打率５割、ともにチームトップの２本塁打、６打点と活躍。世界一に輝いた２３大会でも、ＷＢＣ史上最多の１３打点を記録していた。ベスト４進出を逃し「もう、悔しいですね」とひと言。「寂しいというか、残念