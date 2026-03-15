武豊騎手＝栗東・フリー＝が１５日、中京１０Ｒ・昇竜Ｓで、スマートジュリアス（牡３歳、栗東・中村直也厩舎、父モズアスコット）に騎乗して勝利。５７歳のバースデーＶを飾った。昨年も難波Ｓのサブマリーナで勝っており、２年連続でのメモリアルデーＶとなった。レジェンドは１９８７年デビューから昨年まで、誕生日当日の開催は１１回。９回で白星を挙げており、通算８３戦１８勝。重賞は９２年阪神大賞典（メジロマックイ