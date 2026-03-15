◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）日本・村上宗隆内野手（２６）＝ホワイトソックス＝は「６番・三塁」でフル出場。８回に左前打を放ったが４打数１安打に終わり、勝利を呼び込む打撃はできなかった。大会通算では全５試合に出場して１９打数４安打、打率２割１分１厘、１本塁打、５打点。１次ラウンド、１０日のチェコ戦（東京Ｄ）では１号満塁弾を放ち１次Ｒの４