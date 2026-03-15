◇第6回WBC決勝ラウンド準々決勝日本5ー8ベネズエラ（2026年3月14日ローンデポ・パーク）日本代表「侍ジャパン」の森下翔太外野手（25＝阪神）が14日（日本時間15日）、準々決勝ベネズエラ戦で一時3点のリードを奪う勝ち越し3ランを放った。無念の敗退後「国際試合の難しさだったりっていうのは凄く…改めて経験できましたし、メジャーリーガーの人たちと肌感覚で対戦できたっていうところは凄く自分のプラスになったか