◇春季東京都高校野球１次予選▽１回戦三鷹中等１５―０青鳥特別支援＝５回コールド＝（１５日・堀越球場）春季東京都大会１次予選の１回戦が行われた。軽度知的障害のある生徒が通う青鳥特別支援は０―１５で三鷹中等に５回コールド負けとなったが、初回を無失点に封じるなど着実な成長を示した。単独出場を果たした２４年夏の公式戦以降では、昨秋の東京都大会１次予選で二松学舎大付に０―１８で敗れたスコアを上回り、過