◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）侍ジャパン山本由伸投手（２７）＝ドジャース＝が１４日（日本時間１５日）、ＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦に先発し、４回４安打２失点５Ｋと粘投。先発の役割を果たした一方で、チームを連覇に導くことはできなかった。「立ち上がり、いきなりホームランを打たれて。２回も長打から勝ち越しを許して。３回、４回と何とか抑えられ