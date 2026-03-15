第98回選抜高校野球大会（3月19日から13日間）の出場による甲子園練習の最終日が15日に行われ、春夏通じて初出場の帝京長岡が登場した。日本ハムなどで通算46勝を挙げ、帝京高時代には3度の甲子園に出場した芝草宇宙監督にとっては凱旋。就任6年目で指揮官として初めて聖地を踏みしめ「また素晴らしい球場に戻ってこられた」と感慨深げに話した。また、この日の甲子園練習で初披露となった甲子園限定の新ユニホームについて