第４９回日本アカデミー賞の授賞式に参加した女優・蒼井優（４０）の姿に多くの反響が寄せられた。蒼井は映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（山田洋次監督）で優秀助演女優賞を受賞した。主演・倍賞千恵子の最優秀主演女優賞が決まると、うれし涙を流した。また、映画「ナイトフラワー」（内田英治監督）で最優秀助演女優賞に輝いた森田望智がスピーチで、「背中を押された一人」として蒼井の名前を挙げると、蒼井は恥ずかしそうにほ