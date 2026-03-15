ブルペンで投球練習するパドレス・松井＝ピオリア（共同）左脚の内転筋を痛め、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を出場辞退した米大リーグ、パドレスの松井は14日、キャンプ地のアリゾナ州ピオリアで投球練習を行い、33球を投げ「完全に治ったという自覚はないので、まだ時間が必要」と話した。力のある速球を投げ込み、映像を見ながらスライダーの精度を確認するなど、回復は順調な様子。それでも「（患部を）使わ