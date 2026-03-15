◆ＷＢＣ準々決勝日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）ＷＢＣ連覇を狙った侍ジャパンが準々決勝のベネズエラ戦で逆転負けを喫し、第６回大会にして初めて準決勝に進めなかった。大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝は初回に今大会３号となる先頭打者本塁打を放ったが、９回は最後の打者となり、夢には届かなかった。試合後、取材に応じた大谷は「本当に悔しいですね。強かったですし、