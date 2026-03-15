日本代表「侍ジャパン」は１４日（日本時間１５日）、ワールド・ベースボール・クラシックの準々決勝で、ベネズエラに５―８で敗れた。井端監督の試合後の一問一答は以下の通り。――山本を６９球で四回限りで降板させた理由は。「イニング途中に代えるというのも、次にいく投手に負担がかかる。ある程度、６０球くらいをめどに最初からプランを立てていたので４回がいっぱいいっぱいかなと判断した」――相手の打者について。