学生時代に余裕がないなどの理由から、20歳から卒業までの間の国民年金保険料が未納という人もいます。未納のままのケースもあれば、「学生納付特例制度」を申請して猶予になっているケースもあるでしょう。 中には、30歳になり親から「将来のために絶対に追納したほうが良い」などと言われても、生活が苦しくてなかなかできないという人もいるでしょう。 本記事では、2年間納めていなかった国民年金保険料