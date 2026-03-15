嵐の二宮和也が１５日、Ｘを更新。侍ジャパンが敗戦したことについて語った。ネットフリックスでライブ配信を盛り上げる「スペシャルサポーター」を務めている二宮。Ｘでは「我々も北海道から声援を送らせてもらいました」とコンサート会場である北海道から応援していたという。今回の敗戦には「結果をすぐ受け止める事は難しいですが、試合が終わった後、楽屋では拍手が自然と湧き上がりました」とし、「懸命に戦う姿にとん