【モデルプレス＝2026/03/15】嵐の二宮和也が3月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。ライブ中の相葉雅紀の“奇妙奇天烈”発言を伝えた。【写真】「23年前と繋がった」と話題の嵐のラストシングル◆二宮和也、相葉雅紀の“奇妙奇天烈”発言を速報レポ同日に北海道・大和ハウス プレミストドームにて「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」を開催した嵐。同ツアーは5月31日まで開催の予定だが、二宮は「【速報】最後の挨拶で相