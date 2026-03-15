お笑いコンビ「カカロニ」の栗谷(36)が、14日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。詐欺に遭い、多額の借金を負っていることを激白した。この日は「バカヤロウ徒競走」を放送。しかし、終始表情が暗い栗谷に対し、「おぎやはぎ」矢作兼が「ひどいでしょ？このテンション」と指摘。すると栗谷は「放送するかは佐久間さんに任せるんすけど…詐欺に遭って」と告白した。スタジオが騒然とする中、