シンポジウムの会場で話す（左から）豊川京子さん、西松忠さん、日比野直美さん＝14日、ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】第98回米アカデミー賞の発表・授賞式を前に、メーキャップ＆ヘアスタイリング賞の候補者によるシンポジウムが14日（日本時間15日）、米ロサンゼルスで開かれ、映画「国宝」のスタッフが登壇した。登壇したのは、ヘアメークの豊川京子さんと歌舞伎メークの日比野直美さん、舞台床山の西松忠さん。