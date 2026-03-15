アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」の鎮西寿々歌さんが自身のXを更新し、自身に降りかかった不可解な出来事を明かしました。【写真を見る】【 ふるっぱー・鎮西寿々歌 】 「なんで、、、」不可解な出来事に恐怖「全部お湯無くなってた」鎮西さんは、「え、こわい。」と書き出すと、「昨日湯船張って寝たのに朝起きたら、全部お湯無くなってた。排水栓閉めたままだったのに。」と、恐怖体験を告白。最後には「なんで、、、」と