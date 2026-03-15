千葉県・市川市動植物園が15日、公式Xを更新。行列の様子を公開した。同園ではニホンザル・“パンチくん”ことパンチが人気を集めている。【写真】「なんて長い行列…」市川市動植物園の入園への列投稿では15日午前8時45分時点として、入園列の写真を公開。「明らかに昨日(土曜)より列が長いですね」とし、「引き続きお車を控え公共交通機関のご利用、その他ご協力をお願い申し上げます」と呼び掛けた。この投稿には「どひゃ