株式会社SYC PROJECT代表で、異次元ポケットドールプロデューサー、ライバー、シンガーソングライターとして活動する、すみれさんが自身のＳＮＳを更新。「小腸に5cm大の粘膜下腫瘍」が見つかったことを明かしました。【写真を見る】【 シンガーソングライター・すみれ 】 「小腸に5cm大の粘膜下腫瘍が」ＳＮＳで明かす「腹腔鏡手術(場合によっては開腹手術)で切除することとなりました!」２月２５日、「今日事務所で貧血で倒