「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）侍ジャパンが準々決勝で敗退した。三回に森下翔太の３ランなどで一挙４点を奪って５−２と優勢に立ったが、中盤以降にベネズエラの猛攻を浴びて逆転を許した。東京プールＣ組４試合（出場３試合）で１２打数無安打（１四球）だった近藤健介は、準々決勝はベンチスタート。九回裏、一死無走者の場面で代打で登場したが、見逃し三振に倒れた。敗戦