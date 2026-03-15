お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が13日と14日に自身のアメブロを更新。次男・誠八くんがホワイトデーのお返しに手作りしたマフィンを公開した。【映像】元TOKIO城島茂の妻・菊池梨沙（30）、6歳長男とチョコ作り13日のブログで小原は「はっちゃん バレンタインデーのおかえしにマフィンつくります！」と、誠八くんがマフィン作りに挑戦することを報告。「ケースも自分で選びました」と明かし「うまくいくといいねーー