指原莉乃（33）がプロデュースするアイドルグループ「≒JOY」が15日、東京・代々木第一体育館で開催された、「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supprted by TGC」でライブパフォーマンスを披露した。同イベントは「東京ガールズコレクション」の全面協力のもとに開催される女性アイドルによるファッションイベントで、今回が3回目。メンバーそれぞれのVTRが流されるたびに会場から大歓声が上がった。メンバーカラー