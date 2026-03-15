w-inds.が、1stアルバム『w-inds. ～1st message～』収録の12曲を再録した『Re-Recording』シリーズを3月14日より12カ月連続配信する。 （関連：w-inds.を新たなピークへと押し上げた『Rewind to winderlust』ソロ曲も披露、24年目の進化を提示した圧巻のステージに） 本情報は、デビュー25周年を記念したツアー『w-inds. 25th Anniversary Best Single LIVE TOUR 2026 “GOLDE