福岡県警城南署は15日、福岡市城南区東油山2丁目付近で同日午前9時ごろ、イノシシの出没情報があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。イノシシを目撃した際は「絶対いに近づかない。イノシシと目を合わせない。身の安全確保を徹底しましょう」と注意喚起している。