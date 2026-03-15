女優の當真あみ（19）と嵐莉菜（21）が15日、都内で劇場アニメ「パリに咲くエトワール」（監督谷口悟朗）の公開記念舞台あいさつに登場した。1912年のフランス・パリを舞台に画家とバレリーナを目指す2人の少女が夢に向かっていく姿を描く。當真が画家志望のフジコ、嵐がバレリーナを志す千鶴の声を担当する。當真は「公開されて、いろいろな方から感想をいただいたりするのがうれしい。きょうの舞台あいさつも楽しみにしてい