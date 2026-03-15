宿泊施設で火災があったソウル市中区のビル＝15日（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国メディアの15日までの報道によると、ソウル市中区の7階建てビルの3階にある宿泊施設で14日午後6時10分ごろに火災が発生し、外国人観光客ら10人がけがを負い、うち50代の日本人女性1人が意識不明の状態となった。中区によると、20代の日本人も軽傷を負った。現場は繁華街の明洞などがあるソウル中心部。中区によると、50代の女性は病院に搬送さ