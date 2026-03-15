◇大相撲春場所8日目（2026年3月15日エディオンアリーナ大阪）日本相撲協会は15日、今場所の新序出世力士18人を発表した。新序出世披露に臨んだ早大出身の川副（22＝安治川部屋）は、師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）が現役時に使用した化粧まわしを締めて土俵に上がった。しこ名、出身地、所属を紹介され、館内から大きな拍手や声援を受けた。早大相撲部からは、中途退部者を除けば戦前に活躍して1945年に引退した元