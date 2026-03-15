◇卓球 WTTチャンピオンズ 重慶(10日〜15日、中国)男子シングルス準決勝が15日に行われ、世界ランク8位の松島輝空選手が同6位の同1位フランスのフェリックス・ルブラン選手に逆転負けとなりました。松島選手は準々決勝で中国の王楚欽選手に勝利。中国開催のアウェーの地で世界1位を破っていました。ルブラン選手とは。過去2戦2敗。互いに1ゲームずつとって迎えた第3ゲーム、6−7の相手が取ったタイムアウト明けから追いつくと、一