元日向坂４６の佐々木久美が１５日、東京スカイツリータウンで開催中された「ワールドベースボールクラシック東京ファンゾーンｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ」でウォッチパーティに登場した。日本はベネズエラに５対８での敗戦。佐々木は「点の取り合いで見ていて楽しかった。負けてしまって、こんなに悔しい気持ちになるのも（会場の）みんなで一丸となって応援できた証拠」と語り、「侍ジャパンの皆さんには感謝の