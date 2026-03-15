侍ジャパンの連覇の夢がついえた。最後の打者・大谷（ドジャース）が遊飛に打ち取られ、選手たちは歓喜のベネズエラ選手をぼう然と見つめるしかなかった。１４日（日本時間１５日）のベネズエラとの準々決勝（ローンデポ・パーク）は１点リードの６回に４番手の伊藤（日本ハム）がアブレイユに逆転３ランを浴び、８回にも種市のミスで痛恨の失点を許した。打線は初回に大谷の同点弾、３回に森下（阪神）に勝ち越し３ランが飛び出