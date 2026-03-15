◆オープン戦広島―阪神（１５日・マツダスタジアム）広島のドラフト１位・平川蓮（仙台大）が先制点をたたき出した。両軍無得点の５回１死満塁、左腕・岩貞から右打席で先制犠飛を放った。初球の外角高めの変化球を逆方向にはじき返した。１、２打席目は左打席で右腕・西勇から２打席連続空振り三振。試合前時点でオープン戦打率３割４分９厘と結果を残すドラ１が、仕事を果たした。