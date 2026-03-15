ＷＢＣ米国代表でサイ・ヤング賞右腕ポール・スキーンズ投手（２３＝パイレーツ）の恋人オリビア・ダン（２３）が驚きの女優デビューだ。米メディア「スポーティングニュース」は「オリビア・ダンが『ベイウオッチ』リブート版への出演決定後、沈黙を破る」との記事を配信した。ダンは自身のインスタグラムに赤のビキニ姿でビーチに寝ころびながら台本を読む画像をアップ。「私はライフガードではないけれど、テレビではライ