◆オープン戦広島―阪神（１５日・マツダスタジアム）先発・森翔平投手が５回４安打無失点でマウンドを降りた。初回は直球主体で３者凡退。２回は１死から前川に中前打を浴びるも、ディベイニーを捕邪飛、木浪は変化球で空振り三振だ。４回には１死から大山に左翼線二塁打、前川に四球で一、二塁を招いたが、後続を打ち取った。さらに５回も２死からピンチを背負ったが、切り抜けた。７６球を投じ、５回までゼロを刻んだ。