◆オープン戦巨人―日本ハム（１５日・東京ドーム）巨人・則本昂大投手（３５）が先発し、２回まで無失点で立ち上がった。直球の最速はここまで１４５キロ。カーブ、フォーク、スライダー、チェンジアップを織り交ぜている。楽天から移籍後、初の本拠地登板。初回は三塁強襲内野安打とバントヒットで２死一、二塁のピンチを背負ったが、５番・西川をスライダーで見逃し三振。２回も連打で無死一、二塁を招いたが、三塁手・ダ