物価高で買い物も慎重になりがちな今、調理道具を選ぶときは「少し価格が高くても長く使えるもの」が人気。ひとつで何役もこなせる多機能タイプも支持されています。そこで今回は、世界中の調理道具がそろう212キッチンストアの杉山絵美さんに、今注目の多機能キッチンツールを教えてもらいました。日々たくさんの調理道具を試している杉山さんが愛用する4点を、コメントとともにご紹介します！MUK『レンジメート プロ』焼く、炒め