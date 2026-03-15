（c）SANKEI ＜2026年3月14日（日本時間15日）2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 準々決勝 侍ジャパン 対 ベネズエラ＠ローンデポ・パーク＞ 苦しい内容となったが、意地の投球で流れを呼び寄せた。WBC準々決勝、ベネズエラ戦に先発した侍ジャパンの山本由伸（27）は4回を投げて69球で5奪三振、2失点という内容でマウンドを降りた。 プレーボール早々の1回、先頭打者のアクーニャJr.（28）に高めに浮