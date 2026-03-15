大谷翔平 遊飛に倒れてゲームセット（c）SANKEI ＜2026年3月14日（日本時間15日）2026 WORLD BASEBALL CLASSIC 準々決勝 侍ジャパン 対 ベネズエラ＠ローンデポ・パーク＞ 対戦成績8勝0敗の相手に、あまりに痛い1敗を喫した。WBC連覇を目指す侍ジャパンは準々決勝でベネズエラと対戦。一時はリードを保つも、6回に逆転されて以降は苦戦を強いられ5-8で敗戦。連覇はならず、ベスト8で終わった。 1回表、