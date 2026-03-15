劇団わらび座の舞台「祭シアター『ＨＡＮＡ』」 14日 東京・新宿 秋田竿灯まつりなど東北６大祭りをモチーフにした劇団わらび座（秋田県仙北市）の舞台上演が１４日、東京・新宿で始まりました。２２日まで、２日の休演日をはさんで１２回上演されます。 舞台「祭シアター『ＨＡＮＡ』」は、新宿の東急歌舞伎町タワーにあるシアターミラノ座で上演されています。作品は、震災や感染症の拡大