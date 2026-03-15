気象庁によると、１５日午後２時６分ごろ、富士市、富士宮市、御殿場市、小山町、伊豆の国市、熱海市、伊豆市、東伊豆町で震度1の地震がありました。震源地は群馬県南部、震源の深さは８０ｋｍ、地震の規模はマグニチュード４．４と推定されます。この地震による津波の心配なし。震度３を観測したのは、前橋市、桐生市、太田市、渋川市、吉岡町、邑楽町、熊谷市など。