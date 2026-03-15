嵐の二宮和也が１５日、Ｘを更新。ＷＢＣで日本が敗退したことに言及した。二宮はＮｅｔｆｌｉｘで、ＷＢＣのスペシャルサポーターを務めていた。二宮は「侍ＪＡＰＡＮの戦いが終わりました」と切り出し「我々も北海道から声援を送らせてもらいました」と嵐のコンサート会場から応援していたと明かした。残念ながら日本はベネズエラに敗戦。「結果をすぐに受け止める事は難しいですが、試合が終わった後、楽屋では拍手が自然