モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が15日までに、自身のXを更新。自身も登場した14日のTGCについて写真とともに振り返った。【写真】「だいぶお腹目立ってきましたね」近影に反響が続々と寄せられたみちょぱ現在、第1子を妊娠中のみちょぱは「TGCありがとうございました 歩きたい気持ちを抑えてお喋りにだけ行きました」と報告。続けて「9月また会えるのを楽しみにしてます」と呼び掛けた。この投稿にファンから