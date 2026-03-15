アイドルグループ「CANDY TUNE」が15日、東京・代々木第一体育館で開催された、「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supprted by TGC」でライブパフォーマンスを披露した。同イベントは「東京ガールズコレクション」の全面協力のもとに開催される女性アイドルによるファッションイベントで、今回が3回目。暗転したステージに、人影が横一列に見えると、メンバー全員の「CANDY TUNE!」のかけ声で照明を浴びた。村川緋杏