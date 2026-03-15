「ＷＢＣ・準々決勝、侍ジャパン５−８ベネズエラ代表」（１４日、マイアミ）ベネズエラが逆転勝ちし、０９年以来、４大会ぶりの４強進出となった。侍ジャパンは初めて４強入りを逃した。ベネズエラが強打で侍ジャパンの投手陣を粉砕した。一回、アクーニャの先頭打者本塁打で先制。二回も二塁打で２本で山本から２点目を奪った。３点を追う五回には２番手・隅田から、ガルシアが１点差に迫る２ラン。六回は４番手・伊藤か